El Racing busca salir del coma este domingo en Bilbao

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M.V. El conjunto de Guillermo Fernández Romo afronta este domingo a las 12:00 en Lezama (TVG 2 y Canal Lineal Primera Federación) la jornada número 33 de la competición, con el arbitraje del palentino Fernando Román. Los verdes luchan ahora por conseguir cuanto antes los puntos que les otorguen la permanencia en Primera Federación, cuando restan 6 jornadas para que finalice la Liga, estando actualmente 7 puntos por encima de los puestos de descenso.

Dos altas y una baja para el partido en Lezama

Los de Ferrolterra afrontarán el encuentro ante el Bilbao Athletic con las altas de dos defensas, Edgar Pujol, quien vuelve tras causar baja por motivos personales en la última jornada, así como la de Álvaro Ramón, que estuvo convaleciente de problemas físicos. El central y el lateral izquierdo serán de la partida en un encuentro en el que no podrá estar Alex Zalaya, lesionado y también sancionado al tener que cumplir el ciclo de cinco amarillas.

Los de Fernández Romo afrontan esta complicada salida a Bilbao con la obligación de mejorar y mucho la imagen ofrecida en la última jornada ante un Real Madrid Castilla que pasó por encima del Racing. Habrá en Lezama tres puntos en juego, que, de conseguirlos, pondrán a la agonía clasificatoria. En caso de no hacerlo, prolongaría una semana más la lucha por la salvación de un equipo que tenía como objetivo luchar por el ascenso.

El rival

El Athletic Club «B» se encuentra situado en la 12.ª posición con 44 puntos, dos más que un Racing que es 13.ª. El filial bilbaino ha tenido una trayectoria bastante irregular, ya que hasta no hace mucho estaban situados en los puestos altos, pero una racha de 3 derrotas consecutivas los ha situado en la zona media-baja de la tabla.

Los de Jokin Arambarri son un equipo atrevido y con buenas individualidades en la zona de ataque. Jugadores como Ibon Sánchez, Selton, Gift, Adrián Pérez o Ibai Sanz amenazan con llevar mucho peligro al Racing en este encuentro, aunque habrá que ver cuántos pueden salir en el once inicial, ya que muchos de ellos vienen sufriendo problemas físicos en las últimas jornadas, lo que ha motivado el bajón de rendimiento colectivo y las tres derrotas de forma consecutiva del equipo.