Galicia rondará los 30 grados este viernes, antes de la entrada de un frente que hará desplomarse las temperaturas

Las temperaturas máximas rondarán este viernes los 30 grados en varios puntos de Galicia, en una jornada en la que la Comunidad está en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones, y que dará paso a un sábado de cielos más cubiertos y con termómetros que registrarán un descenso notable en sus valores.

Así, según los datos de Meteogalicia (organismos dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático), este viernes Galicia tendrá, en general, cielos despejados, con posibilidad de alguna bruma en el litoral norte. Con el paso de las horas, crecerán nubes de evolución en las zonas montañosas de Este de la Comunidad.

Los termómetros registrarán un ascenso notable en el norte, y sus valores máximos oscilarán entre los 22 grados previstos en A Coruña y los 30 de Ourense. En Pontevedra se esperan 28 grados de máxima, 27 grados en Santiago, Lugo y Vigo, y 25 grados en Ferrol.

De cara al sábado, Meteogalicia señala que la Comunidad quedará bajo la influencia de las bajas presiones, con la entrada, ya desde la madrugada, de un frente poco activo desde el Atlántico. Así, se espera una mañana de sábado con cielos cubiertos y lluvias débiles en la mitad Este de Galicia, y la apertura de claros a medida que avance el día.

Las temperaturas sufrirán un extraordinario descenso en sus valores máximos, y oscilarán entre los 11 grados de Santiago y los 15 grados de Vigo u Ourense.