Los carteles de la Semana Santa de Ferrol desde que obtuvo la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional se exponen en Odeón

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El Centro Comercial Odeón continúa apoyando la promoción de la Semana Santa de Ferrol, después del concierto de la banda Virgen del Carmen celebrado el pasado sábado.

En el mismo lugar –la Plaza de Eventos- puede visitarse hasta el 7 de abril una exposición conformada por los carteles anunciadores de la Semana Santa de Ferrol, desde el año 2014, cuando se alcanzó la distinción de Interés Turístico Internacional para este evento.

La exposición está formada por un total de 12 carteles, la mayoría en formato de fotografía (obras de Andrés Fernández -2015-, Manuel Carballeira -2016-, Roberto Marín -2017 y 2020, Ignacio del Moral -2018 y 2026-, Hermandad del Santo Entierro -2019 y 2025-, Antonio Medina -2022-, Alejandra Varela -2023-, Jesús Romero -2024- o) aunque también hay algunas imágenes pictórica (como las de Hedi Ploegstra -2014- o Niko Sánchez -2021-).