Alumnado del CIFP Leixa en Ferrol visita la exposición de maquetas de Carlos Macías

La concejala de Turismo de Ferrol, Maica García, acompañó al alumnado del curso de Animación Sociocultural y Turística del CIFP Leixa en su visita a la exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol de Carlos Macías, en la oficina de turismo de la plaza de España.

La edil recordó que la muestra está compuesta por 31 maquetas de edificios modernistas diseñados por el arquitecto ferrolano Rodolfo Ucha y fachadas emblemáticas de la ciudad.

Las piezas destacan por su minucioso nivel de detalle y recrean alguno de los edificios más emblemáticos y representativos del barrio de la Magdalena y del casco urbano, como el Palacio Municipal, el casino Ferrolano, el teatro Jofre, la concatedral de San Julián, el Ideal Room y los antiguos cines Rena, Callao y Capitol, entre otros.

Desde su apertura el pasado 13 de enero, la exposición ha sido visitada por alumnado de tres centros educativos de la ciudad, y está pendiente la visita de otros cinco más. La exposición permanecerá abierta hasta 27 de febrero. Los centros interesados en programar una visita, totalmente gratuita, pueden solitala en el mail ferrolturismo@ferrol.es.

El horario de visita es de lunes la viernes de 09.00 la 14.00 horas.