Narón presenta ao sector unha nova aplicación móbil para impulsar a hostalería

O Concello de Narón pon en marcha unha nova aplicación móbil destinada ao sector da hostalería, unha ferramenta innovadora que permitirá aos establecementos da cidade xestionar mellor a súa actividade e promocionar ofertas e eventos. A súa estrea coincide coa celebración do Concurso de Tapas de Entroido, un dos eventos gastronómicos máis importantes do calendario local.
A nova aplicación permitirá aos hostaleiros actualizar os seus menús, comunicar novidades, xestionar reservas e acceder a información municipal relevante sobre normativa e campañas promocionais. Segundo sinala o Concello, esta ferramenta está pensada para facilitar o día a día dos profesionais do sector e potenciar a súa presenza dixital, facendo que Narón siga posicionándose como un referente gastronómico.
Para explicar o funcionamento da aplicación e resolver calquera dúbida, o Concello convoca aos responsables de bares, restaurantes e cafeterías a unha xuntanza informativa que terá lugar o luns 2 de febreiro, ás 18:00 horas, nas dependencias municipais. Na reunión participarán técnicos municipais especializados, que ofrecerán unha demostración práctica da aplicación e asesoramento personalizado aos asistentes.
O Concello anima a todos os hostaleiros a participar nesta iniciativa pioneira, que busca non só modernizar a xestión dos establecementos, senón tamén reforzar a promoción das actividades e eventos gastronómicos de Narón. A coincidencia coa celebración do Concurso de Tapas de Entroido permitirá aos profesionais familiarizarse coa ferramenta nun momento de máxima actividade e visibilidade.