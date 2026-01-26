As Pontes presenta “DejaRme Solo”, monólogos en directo para unha noite de risas en entretemento

O Concello das Pontes, a través da súa Área de Cultura, presenta o espectáculo de monólogos “DejaRme Solo”, que se celebrará no Auditorio Municipal Cine Alovi o venres 13 de febreiro de 2026 ás 20:30 horas. Trátase dunha proposta escénica cargada de humor e enerxía, pensada para ofrecer unha noite de risas e entretemento ao público da vila e da comarca.
O espectáculo reúne sobre o escenario a catro artistas con estilos propios e contrastados. Dolly, drag queen e artista escénica, é coñecida por combinar humor e personaxes elaborados, cunha traxectoria que abarca teatro e televisión en producións populares. Javier Traba é un monologuista e humorista con ampla experiencia no circuíto de comedia en España, recoñecido polo seu estilo próximo e chispeante que arranca gargalladas inmediatas do público. Virginia Riezu, actriz, cómica e improvisadora, colaborou en programas humorísticos de televisión e actuou en salas e festivais por todo o país, destacando pola súa capacidade de improvisación e humor intelixente. Completa o cartel Juan Anillo, actor e humorista que achega monólogos persoais e espontáneos, sumando ritmo e diversidade á proposta cómica da noite.
“DejaRme Solo” combina monólogos individuais e momentos de interacción co público, creando unha experiencia teatral participativa que fai que cada función sexa única. A selección do cartel artístico permite ofrecer unha ampla gama de estilos, desde o humor máis directo ata a reflexión cómica e a improvisación, garantindo unha noite de diversión para todos os públicos.
As entradas xa están á venda en liña en aspontes.sacatuentrada.es e tamén poderán adquirirse en taquilla o venres 13 de febreiro a partir das 19:30 horas. O prezo da entrada é de 5 euros.
Este evento enmárcase na programación cultural promovida polo Concello das Pontes, que mantén un firme compromiso coa promoción da vida cultural local e a oferta de propostas escénicas de calidade e accesibles para todos.