Inspección técnica de vehículos agrícolas en Valdoviño

Las personas interesadas en el servicio pueden pedir ya su cita.

Los propietarios de vehículos agrícolas interesados en realizar las revisiones técnicas en Valdoviño ya pueden solicitar cita previa. Las unidades móviles de la ITV visitarán de nuevo el ayuntamiento para facilitar el trámite sin salir del municipio.

Así, el 19 de febrero acudirán a Lago, y al día siguiente, 20 de febrero, a Vilaboa. Permanecerán en las cercanías de las cooperativas, en horario de 9:00 la 13:30 horas y de 15:15 la 18:00 horas.

Las personas interesadas en el servicio ya pueden reservar su cita en la agenda para las inspecciones a través de la web sycitv.com/gl/ o en el teléfono 981 92 80 80.