Inspección técnica de vehículos agrícolas en Valdoviño

26 enero, 2026 Dejar un comentario 57 Vistas

Las personas interesadas en el servicio pueden pedir ya su cita.

Los propietarios de vehículos agrícolas interesados en realizar las revisiones técnicas en Valdoviño ya pueden solicitar cita previa. Las unidades móviles de la ITV visitarán de nuevo el ayuntamiento para facilitar el trámite sin salir del municipio.

Así, el 19 de febrero acudirán a Lago, y al día siguiente, 20 de febrero, a Vilaboa. Permanecerán en las cercanías de las cooperativas, en horario de 9:00 la 13:30 horas y de 15:15 la 18:00 horas.

Las personas interesadas en el servicio ya pueden reservar su cita en la agenda para las inspecciones a través de la web sycitv.com/gl/ o en el teléfono 981 92 80 80.

Lea también

Valdoviño celebra su Feirón mensual en la puerta del Sol

Como cada último domingo de mes, esta semana se celebra el feirón en Valdoviño. La …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *