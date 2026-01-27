AD Judo Ferrolterra consigue siete Oros en la III Jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El pasado sábado 24 de enero se disputó en Arteixo la 3ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas. Hasta allí se desplazaron 50 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, en las diferentes categorías desde Benjamín a Senior.

En categoría Benjamín se consiguieron 7 medallas (2 oros, 1 plata y 4 Bronces). Iago Rubianes y Nicol Carro fueron Campeones; Carla Salvador consiguió la Plata; y Bronces para Hugo Mosquera, Inés Pérez, Nayeli Botana y Victoria Díaz.

En categoría Alevín se consiguieron 6 medallas (1 Oro, 2 Plata y 3 Bronces). José Cancio fue Campeón; Adrián Lage y Aina Siso alcanzaron la Plata; y Bronces para Xan Viñas, Alberto Troncoso y José Luis García.

Por su parte los Infantiles, que quedaron primeros por equipos consiguieron también 8 medallas (4 Oros y 4 Bronces). Alba Bollo, Xeilaç Herrera, Julio Freire y Xabier Allegue se alzaron Campeones. Los Bronces fueron para Ary Rodríguez, Iago Pérez, Iago Miño e Iosu Freire.

En categoría Cadete, Iria Martínez fue Oro y Lucía Soto consiguió el Bronce.

El equipo senior disputo dos encuentros perdiendo en el primero con el Gimnasio JK en el combate de desempate y con Judo Club Arteixo 5-1. Como entrenadores del club estuvieron Alberto López “Pitu”, Armando Castro, Alex Castro y Mario Tenreiro, y como parte de la organización Alberto Castro.

En esta Jornada se realizó también un entrenamiento de “Special Judo” – Judo Paralímpico donde participó Saúl Cabarcos con su maestro Alberto Castro.