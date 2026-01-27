AD Judo Ferrolterra consigue siete Oros en la III Jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El pasado sábado 24 de enero se disputó en Arteixo la 3ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas. Hasta allí se desplazaron 50 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, en las diferentes categorías desde Benjamín a Senior.

Fuente AD Judo Ferrolterra/Podio categoría Benjamín femenina

En categoría Benjamín se consiguieron 7 medallas (2 oros, 1 plata y 4 Bronces). Iago Rubianes y Nicol Carro fueron Campeones; Carla Salvador consiguió la Plata; y Bronces para Hugo Mosquera, Inés Pérez, Nayeli Botana y Victoria Díaz.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ José Cancio Oro

En categoría Alevín se consiguieron 6 medallas (1 Oro, 2 Plata y 3 Bronces). José Cancio fue Campeón; Adrián Lage y Aina Siso alcanzaron la Plata; y Bronces para Xan Viñas, Alberto Troncoso y José Luis García.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Podio Infantil

Por su parte los Infantiles, que quedaron primeros por equipos consiguieron también 8 medallas (4 Oros y 4 Bronces). Alba Bollo, Xeilaç Herrera, Julio Freire y Xabier Allegue se alzaron Campeones. Los Bronces fueron para Ary Rodríguez, Iago Pérez, Iago Miño e Iosu Freire.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Iria Martínez Oro y Lucía Soto consiguió el Bronce

En categoría Cadete, Iria Martínez fue Oro y Lucía Soto consiguió el Bronce.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Senior

El equipo senior disputo dos encuentros perdiendo en el primero con el Gimnasio JK en el combate de desempate y con Judo Club Arteixo 5-1. Como entrenadores del club estuvieron Alberto López “Pitu”, Armando Castro, Alex Castro y Mario Tenreiro, y como parte de la organización Alberto Castro.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Saúl Cabarcos Judo Paralímpicos

En esta Jornada se realizó también un entrenamiento de “Special Judo” – Judo Paralímpico donde participó Saúl Cabarcos con su maestro Alberto Castro.

