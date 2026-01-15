El delegado del Gobierno reivindica la «seguridad» en Galicia en el aniversario de la Policía Nacional

El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Blanco, ha insistido en la «seguridad» a nivel de la autonomía gallega y la tasa «histórica» de eficacia policial durante la última década. Mientras, ha apelado al «compromiso» del Ejecutivo central, con «más medios y efectivos».

Ha sido en el acto conmemorativo del 202 aniversario de la Policía Nacional, celebrado en la comisaría de Lonzas, en A Coruña, al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en la provincia coruñesa, Julio Abalde.

Además de incidir en los datos sobre criminalidad en la comunidad autónoma, «la tercera más segura de España«, ha reivindicado la labor que realiza la Policía Nacional y la «confianza» de la ciudadanía en su labor. También ha hecho alusión a su intervención en actuaciones de gran complejidad, como la reciente operación antidroga que permitió la incautación de más de tres toneladas de cocaína, así como a los nuevos retos que debe afrontar. Entre estos, ha citado la ciberdelincuencia y todos aquellos delitos cometidos en el ámbito digital. En este sentido, ha insistido en la necesidad de una formación constante, junto con una mayor especialización.

Entre otras cuestiones, también ha aludido al aumento de la presencia femenina en puestos de responsabilidad. Al hilo de ello, ha recordado que en las comisarías de Santiago y Ferrol están al frente mujeres.

Ya en lo que se refiere a cuestiones como la violencia de género, ha subrayado la labor de la Policía Nacional como «pieza fundamental» para la protección de las víctimas. En este sentido, ha recordado que hay actualmente 6.174 casos de Viogén activos y 463 menores en situación de riesgo. Todo ello expuesto en un acto con reconocimiento a distintos agentes.