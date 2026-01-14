Casi 20.000 personas participan en el ensayo de la vacuna del virus sincitial, que convoca ahora a mayores de 18 años

Casi 20.000 personas han participado ya en Galicia en el ensayo clínico Sincigal que evalúa la eficacia en adultos de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial.

Para continuar con la acogida, la Consellería de Sanidade convoca de forma extraordinaria a mayores de 18 años que deseen formar parte del ensayo, tal y como ha explicado este martes el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño en una visita al Barco de Valdeorras.

De hecho, desde este fin de semana el Sergas ya envía la convocatoria por SMS en el que explica el objetivo del ensayo y, según el área sanitaria a la que pertenezca el destinatario, le indica adonde acudir y en que horario.

Para poder participar en el estudio, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), se habilitan puntos de vacunación este fin de semana de forma extraordinaria en los 14 hospitales del Sergas para poder acudir sin necesidad de disponer de cita previa.

El ensayo clínico no evalúa la efectividad de la vacuna, ya autorizada para su administración, sino que pretende «constatar su eficacia a la hora de reducir el número de ingresos hospitalarios por VRS en población adulta».

El estudio, que en su primera fase estaba destinado a mayores de 60 años, ya se amplió a la población mayor de edad y cuenta con una participación de cerca de 5.000 personas en el área sanitario de A Coruña y Cee; más de 1.100 en la de Ferrol; más de 3.500 en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; más de 3.600 en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; más de 1.500 en la de Vigo; más de 2.700 en la de Pontevedra y O Salnés; y cerca de 1.800 en la de Santiago de Compostela y Barbanza.

Por grupos de edad, los de mayor participación son los de 61 a 70 años (con más de 9.100 personas) y de 71 a 80 años (con más de 4.200). Además, participaron casi 680 personas de 18 a 40 años, cerca de 780 de 41 a 50 años, más de 2.500 de 51 a 60 años, más de 1.700 de 81 a 90 años y más de 300 personas mayores de 90.

Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web del ensayo clínico.

Hasta el próximo 31 de enero también estarán activos los centros de salud participantes, que pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://cdn.prod.website– files.com/68ff9862ba77a1eb9a5ced89/69318a5769c7311027d94d4b_84de2c4cdf8e49993f 673679d7a4c326_SINCIGAL_%20listado%20centros%20participantes.pdf