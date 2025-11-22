La Xunta realiza labores de conservación fluvial en más de 3,7 kilómetros de 2 ríos de Neda

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando distintas actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 3,7 kilómetros de dos ríos en el ayuntamiento coruñés de Neda.

Las tareas, que ya fueron comunicadas al ayuntamiento y que se prolongarán durante alrededor de cuatro semanas, se desarrollarán en más de 3,1 kilómetros del río Belelle y en 554 metros del río Basteiro, los dos a su paso por la parroquia de Santa María de Neda.

Los trabajos consisten en la retirada de árboles caídas y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atascos. Se realizarán con la aplicación de motosierras, rozadoras y otras herramientas manuales. Además, el personal contará con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor.

Una vez finalizadas las obras programadas por el organismo hidráulico dependiente del Ejecutivo gallego, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas.

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.



