De “Renegade Jammer” á Gaita: Talento Universitario en Sábados no Cruceiro

21 noviembre, 2025 Dejar un comentario 39 Vistas

Programa gravado íntegramente no Campus Industrial de Ferrol coa participación da coordinadora do máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, Luz Castro coa que falamos do xogo “Renegade Jammer” elaborado por egresados do mestrado e presentado na oitava edición do BCN Game Fest.

Tamén contamos con María López gaiteira pianista e zanfonista que estuda Tecnoloxías Industriais na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol e está a realizar un TFG relacionado con unha das súas paixóns a gaita.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *