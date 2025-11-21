De “Renegade Jammer” á Gaita: Talento Universitario en Sábados no Cruceiro

Programa gravado íntegramente no Campus Industrial de Ferrol coa participación da coordinadora do máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, Luz Castro coa que falamos do xogo “Renegade Jammer” elaborado por egresados do mestrado e presentado na oitava edición do BCN Game Fest.
Tamén contamos con María López gaiteira pianista e zanfonista que estuda Tecnoloxías Industriais na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol e está a realizar un TFG relacionado con unha das súas paixóns a gaita.