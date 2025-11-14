Alumnos del Colegio Arenales Compañía visitan el palacio municipal ferrolano

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, y el concejal de Juventud, Arán López, han recibido en la mañana del viernes 14 a un grupo de alumnos de segundo de Primaria del Colegio Arenales Compañía.

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer el interior del palacio municipal, diversos detalles del salón de plenos, así como de otras estancias municipales.

El alcalde se trasladó como es el trabajo que lleva a cabo el gobierno local y la corporación ferrolana.