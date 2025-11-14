Las termas de O Muíño y A Chavasqueira, en Ourense, cerrarán al público desde el lunes 17 y reabrirán en primavera

El Ayuntamiento de Ourense ha informado de que las Termas de O Muíño da Veiga cerrarán al público a partir del lunes, 17 de noviembre, una vez finalizada la temporada 2025, y volverán a abrir en primavera.

En un comunicado recuerda que, como es habitual cada año, este espacio termal, emplazado en zona inundable en la margen derecha del río Miño no puede permanecer operativo durante el otoño y el invierno a causa de las frecuentes crecidas que experimenta el caudal del río, que anega las zonas de baño e impide su uso.

Durante la temporada 2025, las termas estuvieron abiertas desde el mes de junio hasta esta semana. Las termas gratuitas de A Chavaqueira también cerrarán desde el lunes hasta primavera.