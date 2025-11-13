La borrasca Claudia deja más de 200 incidencias en Galicia, la mayoría por caída de árboles en carreteras

La borrasca Claudia ha dejado en las últimas horas de este miércoles más de 200 incidencias en Galicia, la mayoría de ellas han tenido que ver con la circulación en carreteras por la caída de árboles o ramas, así como de cables y postes. Según ha trasladado el 112 Galicia, en total se han registrado 89 llamadas por caída de árboles en carreteras y 25 por cables y postes. También se registraron un total de 37 intervenciones de prevención de riesgo.

Por provincias, desde este martes Pontevedra y A Coruña han sido las más castigadas por el temporal, con 92 y 54 incidencias, respectivamente, relacionadas con la climatología adversa. Mientras, Lugo notificó 39 y Ourense, 20.

SIN INCIDENCIAS DE GRAVEDAD

En todo caso, la central de emergencias ha destacado que en las últimas horas no se han producido incidentes de gravedad relacionados con los efectos de la borrasca.

Entre las más importantes, el 112 ha mencionado el derrumbe de un muro en Petelos (Mos) que cortó el tránsito por una vía, además de la caída de un árbol sobre una casa en Cedeira (Redondela), que causó daños materiales.

Los municipios con mayor número de incidencias han sido Vigo (20) y Vilagarcía de Arousa (12), seguidos de Ribeira (8) y de Lugo (7).

Tras finalizar la alerta naranja en el litoral, Emerxencias recuerda que continúan activos otros avisos en la Comunidad, por lo que insisten en la necesidad de extremar las precauciones. Además, permanece activo el Plan Inungal, que mantiene varias estaciones bajo observación ante el riesgo de desbordamiento: Castro-Cee, Colmillo-Redondela, Vigo-Eifonso, Miñor-Gondomar, Gallo-Umia-Cuntis y Lérez.

VALORES MÁXIMOS

Durante esta jornada, los lugares donde más precipitación acumulada se ha registrado han sido las localidades coruñesas de Santa Comba, con 112,5 l/m2, y Lousame, 81,1 l/m2.

Del mismo modo, se han superado los 70 litros por metro cuadrado en otros municipios de A Coruña como Carnota (76,5) y Cee (73,6).

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya no tiene activo ningún aviso de nivel naranja en Galicia, aunque mantiene los avisos de nivel amarillo por lluvias en algunas zonas del sur de A Coruña y en Pontevedra, así como en todo el litoral de las Rías Baixas y en el Oeste y Suroeste de A Coruña.