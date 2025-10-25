La efectividad del Jaén Paraíso Interior puede con O Parrulo Ferrol

El juego estuvo muy igualado, pero en el fútbol sala deciden los goles y el Jaén Paraíso Interior ha tenido este sábado mucha más efectividad, imponiéndose por 7-1 a O Parrulo Ferrol, en la 7ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del sábado, en el Olivo Arena (Jaén).

El partido no empezaba bien para los intereses de los ferrolanos, con un tempranero gol de Lamine en un uno contra uno por banda, contando con algo de fortuna en su disparo.

A pesar de esto, los jugadores de O Parrulo Ferrol intentaban realizar su juego, pero se encontraban con un Jaén Paraíso Interior que creaba mucho peligro cada vez que se acercaban a la portería, con un balón al palo de Eloy Rojas, tras un tiro en la frontal del área por raso, pero quien hacía una de las suyas era Gonzalo Santa Cruz al darse la vuelta sobre sí mismo en el borde del área sorprendiendo con un zarpazo por raso que se colaba por debajo de las piernas de Espíndola empatando el partido con el 1-1.

No todo estaba siendo positivo para los parrulos al llegar en el minuto 8 a su quinta falta, lo que les obligaba a realizar un juego más conservador, aunque conseguían igualar el juego, en un tramo del partido donde las ocasiones de gol brillaban por su ausencia.

En el minuto 14 todo volvía a cambiar, en una rápida jugada de Dani Zurdo por banda, se la ponía dentro del área a Alan Brandi para que este pudiese volver a poner por delante al Jaén Paraíso Interior. Esto los motivaba ya que en la siguiente jugada Mati Rosa la tenía en la frontal del área al quedarse solo ante Mati Starna, pero el meta de O Parrulo Ferrol le adivinaba las intenciones, pero, tan solo un minuto después Mati Rosa remataba al segundo palo una jugada de saque de esquina para establecer el 3-1.

O Parrulo Ferrol subía sus líneas con el objetivo de intentar recortar diferencias, pero se encontraban con un gol de Eloy Rojas por toda la escuadra desde diez metros y, tuvieron cerca uno más, al cometer los visitantes su sexta falta, pero el doble penalti que lanzaba Eloy Rojas se le marchaba fuera ante Dennis Berthod que entraba en pista para esta jugada.

En los últimos segundos de periodo Gonzalo Santa Cruz pudo recortar distancias con un tiro cruzado raso desde el lateral del área que despejaba Espíndola con una buena mano, por lo que con este 4-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación los ferrolanos querían tener el balón en sus pies, presionando, mientras que el Jaén Paraíso Interior basaba su juego en media pista. La primera ocasión la tendría Rubén Orzáez con un tiro desde la línea de fondo a pase de Penezio que se iba por muy poco.

El propio Penezio era protagonista al recibir un codazo en la siguiente jugada en la frontal del área. O Parrulo Ferrol solicitaba el SV para revisarla, pero los colegiados decidieron que era un lance de juego.

Los parrulos buscaban el gol que les permitiera acercarse en el marcador, intentándolo Jon con un tiro en el borde del área en una buena jugada personal, que lograba evitar el meta Espíndola con el pecho a su salida y, tan solo un minuto después, la volvía a tener Gonzalo Santa Cruz tras darse la vuelta sobre sí mismo en el borde del área, pero, en esta ocasión, su tiro a media altura se le iba fuera.

Los jienenses llegaban a su quinta falta, pero cuanto más merecía O Parrulo Ferrol marcar, eran los locales los que anotaban el 5-1 con un gol de Power dentro del área por alto, aprovechando un rechace de un tiro previo de Esteban.

A falta de siete minutos, Penezio salía a la pista como portero-jugador en los ferrolanos, pero, en una de las primeras jugadas con el juego de cinco, Mati Rosa robaba un balón en 25 metros para marcar el 6-1 con un tiro raso a portería vacía, mientras que, poco después, enviaba también un balón al palo con un tiro cruzado dentro del área.

No tardaba en llegar el séptimo de los locales, en un penalti dentro del área, con un tiro raso de Michel colocado al palo, imposible para Dennis Berthod y ya en la recta final Esteban estrellaba un balón en el larguero, a pesar de los intentos de los ferrolanos por marcar, este partido finalizaba con 7-1.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 10 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán a ElPozo Murcia Costa Cálida, en un partido que se disputará el sábado 1, a las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Power, Alan Brandi, Lemine, Bynho – también jugaron – Esteba, Joao Salla, Dani Zurdo, Eloy Rojas, Michel, Dani Rosa.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Diogo, Turbi, Rubén Orzáez, Penezio – también jugaron – Xavi Cols, Novoa, Jon, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy y Dennis Berthod.

Árbitros: Diego Martínez y Tomás Santander, junto con Miguel Ángel Vico como tercer árbitro y Tiare Valencia como asistente (Comités balear, aragonés y andaluz). Amonestaron a los locales Lemine, Power y Alan Brandi, como a los visitantes Rubén Orzáez y Gonzalo Santa Cruz.

Goles: 1-0 Lemine min.1, 1-1 Gonzalo Santa Cruz min.6, 2-1 Alan Branda min.14, 3-1 Mati Rosa min.15, 4-1 Eloy Rojas min.17, 5-1 Power min.31, 6-1 Mati Rosa min.33, 7-1 Michel (penalti) min.37.

Pabellón: Olivo Arena (Jaén).