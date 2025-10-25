En la madrugada de este sábado al domingo se debe retrasar el reloj, de las 3 a las 2 h.

La madrugada de este sábado al domingo trae consigo un nuevo cambio de hora con el que pasaremos del horario de verano al de invierno. El cambio se producirá oficialmente a las tres de la madrugada de este domingo., día 26 de octubre, hora central europea, cuando habrá que retrasar el reloj hasta las dos, por lo que la jornada del domingo tendrá 60 minutos más.

Esta práctica se repite desde hace decenios dos veces al año -en marzo se adelanta una hora, en octubre se retrasa- con el objetivo de adecuarse a las horas de luz del día en función de las estaciones y mejorar la eficiencia energética.

Si prospera la propuesta para reabrir un debate estancado desde hace años en la Unión Europea para suprimir esta medida podría ser el último o uno de los últimos cambios de hora. Durante la reunión del Consejo de Energía de la Unión Europea del pasado lunes se planteó terminar de una vez por todas en 2026 con estos vaivenes del huso horario apelando a tres razones principales: su escaso impacto en el ahorro energético, sus efectos perjudiciales en la salud y la opinión mayoritaria de los europeos en su contra.

El Parlamento Europeo ya planteó en serio esta cuestión en 2019, pero la falta de consenso entre los gobiernos, a pesar de las encuestas al respecto a favor de mantener siempre el mismo horario, bloqueó el asunto, que sigue desde entonces guardado en un cajón en el Consejo de la Unión Europea.

En el caso de la península ibérica, se añade complejidad a la toma de decisión, ya que el huso horario no es el que le corresponde por su situación geográfica. El huso natural de España es el de Europa Occidental o el del Meridiano de Greenwich, que es el que mantienen las islas Canarias, Portugal o el Reino Unido.