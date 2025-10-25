El Racing no logró salir ileso tras su encuentro con el Celta Fortuna en Balaídos (2-1)

(Amboage)-Siempre se ha leído aquella frase de lamento de Felipe II de «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos», palabras que se podrían aplicar al encuentro celebrado en la tarde de este sábado en el estadio de Balaídos, en Vigo, en donde el Racing de Ferrol se enfrentó al Celta Fortuna perdiendo por dos goles a uno.

Un derbi más que complicado si tenemos en cuenta que tras una primera parte en la que el balón no entró en ninguna de las dos porterías llegó la tarde loca y aparecieron «los elementos». Primer gol del Racing ante la alegría de los más de mil seguidores de ferrolanos que se habían trasladado a la ciudad olívica para presenciar el encuentro lotería de tarjetas amarillas, consultas al VAR, tarjeta roja a un jugador celeste lo que dejó a su equipo con uno menos; tarjetas y lo peor, dos goles a favor del Celta Promesas, y dos goles anulados a los jugadores ferrolanos. Amén de otras cuantas lindezas en las que el árbitro ni quiso ver. Cabe destacar el buen juego a que nos tiene acostumbrados Álvaro Giménez, siempre luchador,y el golazo de Pascu, «su cuarto» en lo que va de liga

Un derbi que de ganar los «diablillos verdes» supondría el situarse en el primer puesto de la tabla, aunque realmente aun queda tiempo , llegarán otros encuentros en los que el Racing de Ferrol al que hay que reconocer que aún perdiendo el encuentro de este sábado tiene muchas oportunidades para seguir dando alegrías a los aficionados y, en suma, a la ciudad.

Una primera parte de control

Realmente los primeros cuarenta y cinco minutos, a los que se sumaron cuatro más al final, solo sirvieron para que los dos equipos realizaran «labor de control«. Acercamientos a ambas porterías. Tratar de mantenerse en sus zonas con alguna que otra ocasión de peligro y lucimiento personal, pero poco más.

Eso sí, destacar la buena labor, de siempre, de Álvaro Giménez, al que le anularon un gol en el minuto 19 tras un buen remate al mandar al fondo de las mallas un centro de Jairo Noriega, pero que no subió al marcador tras «una visita» del árbitro palentino Fernando Román, a la pantalla del VAR, por señalar el asistente un fuera de juego.

Y ya en el 44´de nuevo gol de Álvaro Giménez que es anulado al decidir el árbitro que antes hubo una falta.

Y en el minuto 49 ambos equipos se fueron camino de vestuarios pensando en que ya en la segunda parte tratarían de desequilibrar el derbi.

Una segunda parte «más que negra»

La segunda parte comenzó con alegría en la Grada de Río Alto, allí donde se encontraban la mayoría de los más de mil aficionados racinguistas. Nada más empezar, en el minuto 48, un magnífico gol de Pascu quien con todo el tiempo del mundo, encontró el espacio en el segundo palo para batir a Coke Carrillo. Se ponían por delante los de Pablo López.

Pero poco duró la alegría. Realmente los celestes estaban en un momento bajo pero quizás los ferrolanos no pudieron aprovecharlo. Le dio tiempo al Celta Fortuna para recomponerse y sacar petróleo de un saque de esquina. Hugo González ponía un preciso centro que Pablo Gavián, cabeceaba al fondo de las mallas defendidas por por Miquel Parera. Era el minuto 56 y aparecía el 1-1 en el marcador.

Y justo en el minuto 65 al autor del gol del Celta F.. el árbitro le muestra una segunda tarjeta amarilla, lo que significaba la expulsión del terreno de juego. Un momento de tensión, se pide revisión por parte de los vigueses y tras comprobar Fernando Román las imágenes en la cámara del VAR decide confirmar la expulsión por tarjeta roja.

Todo hacía suponer que el Celta Fortuna se iría a menos. Fredi Álvarez decide hacer cambios y quién diría que uno de los que ingresaron en el campo de juego, Álvaro Marín, de encargaría de romper el empate tras un centro de Khayat desde el costado izquierdo y testarazo al fondo de las mallas del Racing. Con uno menos se ponía por delante el Fortuna en el 78′.

Y siguió el encuentro, ampliado en diez minutos. Hasta el final hubo de todo, cambios, tarjetas, un posible penalti a favor del Racing que el árbitro no concedió tras control del VAR.

Y final del encuentro.

El Racing continúa en segundo puesto de la clasificación al igual que el Celta Fortuna, mientras que el Tenerife, va de primero, espera su visita al estadio municipal de SA Malata el próximo sábado, día 1 de noviembre a las 18.30 horas.

Ficha técnica

Celta Fortuna.- Coke Carrillo; Anxo Rodríguez, Meixús, Jaime (Khayat, 70´); Gavián, Burcio, Antañón (Capdevila 70´), Joel López (Milla, 46´); Hugo González (Ndiaye, 81´), Somuah (Álvaro Marín, 70´) y Óscar Marcos.

Racing de Ferrol.- Miguel Parera, Leal (Mardones, 77´), Pujol, Saúl, Álvaro Ramón, Gorostidi (Azael, 82´), Tejera (Álvaro Peña, 77´), Concha (Dacosta, 72´), Jairo Noriega, Pascu y Álvaro Giménez (Escobar, 72´).

Goles.-0-1, Pascu min 48´. 1-1, Gavián min 56´. 2-1, Álvaro Marín min 78´.

Árbitro.-Fernando Román, del colegio Castilla-León. Mostró dos tarjetas amarillas al celeste Gavián (65´). Mostró amarillas a Hugo, Meixús y Marín del Cesta Fortuna y a los racinguistas Leal, Pujol y Saúl García.

