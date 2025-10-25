A Deputación da Coruña investirá case 3,6M€ en sete liñas de subvencións ós concellos para cultura, turismo, lingua e igualdade

A Deputación da Coruña investirá o ano que vén 3.585.000 euros en sete das súas liñas de subvencións aos concellos para gastos de cultura, turismo, lingua e igualdade. As bases de todas as convocatorias están publicadas no BOP do 14 de outubro, e o prazo para presentar solicitudes permanecerá aberto, tamén en todos os casos, hasta o 21 de novembro.
Os programas de axudas son os seguintes:
DP0040/2026: de subvencións a concellos da provincia da Coruña para realizar eventos de arte pública urbana na modalidade de pintura mural en 2026. Repartirá 150.000 €, cun máximo de 35.000 € por subvención.
DP0029/2026: de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo en 2026. Repartirá 800.000 €, con axudas de entre 10.000 e 20.000 euros.
FO207/2026: de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais en 2026. Repartirá 475.000 €, cun máximo de 25.000 € por axuda no caso dos conservatorios e de 12.500 € no caso das escolas.
FO216/2026: de subvencións a concellos de menos de 50.000 habitantes e entidades locais para financiar gastos de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos en 2026. Repartirá 400.000 €.
FO206/2026: de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2026. Repartirá 770.000 €, cun máximo de 15.000 € por axuda no caso do persoal técnico en xestión cultural e de 10.000 € no caso do persoal técnico en animación sociocultural.
FOAI/2026: de subvencións a concellos de menos de 20.000 habitantes e outras entidades locais para o financiamento de persoal técnico nos servizos municipais de igualdade de xénero en 2026. Repartirá 450.000 €.
FONL/2026: de subvencións dirixida aos concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico dos servizos de normalización lingüística en 2026. Repartirá 540.000 €, cun máximo de 20.000 € por subvención.
Patrimonio cultural
A Deputación abriu tamén a convocatoria do programa DP0045/2026, de subvencións a concellos de menos de 50.000 habitantes para realizar actuacións de protección especial sobre o patrimonio cultural público ou de xestión municipal. A contía máxima da subvención non poderá superar os 150.000 € por actuación.
As bases están publicadas do BOP do 15 de outubro e a convocatoria, aberta entre o 21 de outubro e o 21 de xaneiro de 2026.
Tanto as solicitudes como o resto da tramitación de todas as convocatorias realizaranse por vía telemática a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña.