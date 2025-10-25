El salario bruto asciende a 21.738 euros de media en Galicia en 2023, un 5,8% más

El salario bruto medio en Galicia se sitúa en 21.738 euros en Galicia en 2023, un 5,8% más que el año anterior, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes. Este salario se eleva a 27.943 euros anuales en el caso de los trabajadores por cuenta ajena todo el año. Para las personas que solo trabajaron durante una parte del año fue de 10.874 euros.

En 2023, un total de 1.208.325 personas de más de 16 años estuvieron en alta laboral con la Seguridad Social en algún momento del año, un 1,4% más que en 2022. El 68,5% de las personas que estuvieron en alta laboral trabajó todo el año.

En el caso de la mediana, es decir el salario más frecuente en Galicia, es de 18.577 euros, un 6,6% de aumento respecto al año anterior.

A Coruña es la ciudad gallega con mayor salario medio, con 25.468 euros, seguida de Santiago (25.397), Vigo (23.298), Pontevedra (23.296), Ourense (22.420), Ferrol (22.155) y Lugo (21.030 euros).

El salario medio por hora en Galicia se situó en 9,8 euros en 2023, un aumento respecto a los 9,4 euros de 2022. La mediana fue de 7,9 euros.