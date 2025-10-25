Las entidades memorialistas de Ferrolterra pueden solicitar la incorporación al Consejo de la Memoria Democrática de Neda

Tras la aprobación del reglamento del Consejo de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Neda, el gobierno local acaba de acordar iniciar los trámites para la constitución de esta entidad municipal, cuyas funciones serán informar, asesorar y proponer en relación con la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, se solicita la participación activa de las entidades que, en la región, llevan tiempo trabajando en este ámbito.

En este sentido, la administración local abre el plazo para que tanto historiadores de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación memorialista en Ferrolterra como entidades memorialistas con reconocida trayectoria en la región soliciten su participación en este consejo. El órgano, presidido por el alcalde, también contará con representantes de los diferentes grupos políticos municipales.

Según la normativa, los fines de este consejo municipal, con sesiones ordinarias semestrales, serán asesorar en los asuntos relacionados con la aplicación en el ámbito municipal de la Ley de Memoria Democrática/Histórica; promover la reparación y dignificación de los vecinos que sufrieron cualquier tipo de represalia por parte de la dictadura franquista; promover la investigación y difusión de aspectos y episodios históricos o sociales del Ayuntamiento de Neda que fueron silenciados o tergiversados ​​por la dictadura franquista.