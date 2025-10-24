El Baxi Ferrol visita este domingo a uno de los mejores equipos de Europa, el Casademont Zaragoza

En este mes de octubre intenso, el Baxi Ferrol se está viendo las caras con muchos de los cocos en el calendario, visitando este domingo a uno de los mejores equipos de Europa como es el Casademont Zaragoza, en la 4ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir del as 12:15 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza), en un partido que se podrá ver en directo en el Youtube de la FEB.

En este momento de la temporada “no hay ninguna euforia”, afirmaba el entrenador Lino López antes de viajar para tierras zaragozanas. El equipo es consciente “de lo que hay en cada partido, dando lo máximo durante los cuarenta minutos y aún está en construcción.” En esta dinámica positiva “es más fácil trabajar y crecer, siempre te da más confianza” y más cuando hay muchas jugadoras nuevas en el equipo, pero tomando cada partido “como una final”, en un inicio “espectacular” tras dos victorias en liga y tres en la Eurocup.

El técnico reconocía que estaba “sorprendido” por estos buenos resultados en esta recta inicial de la temporada, firmando ahora mismo esta dinámica positiva “cuando estaba construyendo el equipo, tan solo perdiendo ante Spar Girona”, siendo consciente que esto “es solo el inicio y no es nada relevante, queda mucho en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women.”

El equipo tuvo un viaje de regreso “duro” desde Polonia y este viernes en Ferrol realizarán dos sesiones de entrenamiento “una de ellas de recuperación y la otra para preparar lo mejor posible” el partido ante Casademont Zaragoza. Y más que trabajar en el rival “lo haremos en los aspectos en los que podemos seguir mejorando.”

El trabajo en el día a día del Baxi Ferrol “es muy bueno” y en estos primeros partidos de la temporada el equipo “ha demostrado que tiene carácter, que es competitivo, no da un balón por perdido, intenta trabajar los cuarenta minutos” y las bases que se están creando en esta temporada “creo que son buenas y todas las jugadoras van en la misma línea”, independientemente de los resultados que están obteniendo.

Las bajas de Bego de Santiago, por lesión de larga duración y de Gala Mestres, por embarazo han sido importantes “por ser dos jugadoras que aportaban mucho”, algo que “ha trastocado planes y roles que tenía para el equipo”, contando ahora mismo con nueve jugadoras “con una rotación más corta y que el trabajo en el día a día no sea tan bueno”, contando con la fortuna de las jugadoras junior Irene Somorrostro y Elena Baldonedo “que nos ayudan con un gran trabajo”, por lo que las jugadoras a todos los efectos del primer equipo “tienen que seguir creciendo, trabajando y construyendo para el futuro.”

Visitarán a un Casademont Zaragoza “creado para pelear por todo”, siendo, a su juicio, “una de las mejores plantillas de Europa, amplia y de muchísima calidad”, por lo que serán “un rival muy difícil y mucho más en su casa”, tras ganar a domicilio en la Euroliga como es el Cukurova por 72-79. Sobre la pista “tienen mucho talento y mucho físico” con dos jugadoras por posición, que cuenta con Carla Leite “una de las mejores jóvenes del mundo”, por lo que el Baxi Ferrol tendrá que estar “a un nivel defensivo muy alto para minimizar sus aciertos.”