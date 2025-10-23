La borrasca ‘Benjamin’ deja rachas de viento en Galicia que rozan los 140 km/h

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca ‘Benjamín‘ a la Península ha dejado durante las primeras horas de este jueves rachas de viento de hasta 140 km/h en Galicia.

Las rachas máximas se han registrado en Viveiro (Lugo), con 139 km/h a las 3.50 horas; en Burela (Lugo), con 112.4 km/h a las 3.30 horas; y en Cedeira (A Coruña), con 109.5 km/h a las 4.30 horas.

Esta jornada continúan activos los avisos por fuertes vientos, naranja, y por lluvias, amarillo. Las alertas estarán activas en un total de 34 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La entidad prevé para este jueves que un frente frio recorra la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y, salvo en regiones del extremo norte, habrá una tendencia a abrirse claros tras su paso.

Este frente dejará lluvias durante la primera mitad del día en la mitad norte peninsular, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ourense y Pontevedra.

De esta forma, las lluvias serán más abundantes, con tormentas ocasionales, en el extremo noroeste y Cantábrico, y habrá probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes en Galicia sin que se descarten en litorales del País Vasco y norte Navarra. Asimismo, pero con baja probabilidad, podría caer algún copo de nieve en el Pirineo a una cota que irá bajando hasta los 1.600/2.000 metros.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en la mayor parte de la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico y con aumentos en el tercio sur y puntos del litoral mediterráneo. En el resto se prevén pocos cambios.