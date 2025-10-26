O TSXG informa Os xulgados galegos reciben no II trimestre 2.051 denuncias por violencia de xénero

Os órganos xudiciais de Galicia rexistraron durante o segundo trimestre deste ano 2.051 denuncias por violencia de xénero, un 4,9 % máis que no mesmo período de 2024, e atenderon a un total de 1.862 vítimas, o que supuxo un incremento interanual do 1,1 %. Case 7 de cada cen mulleres vítimas deste tipo de delitos (o 6,4 %) acolléronse a dispensa do deber de prestar declaración.
O Informe trimestral sobre violencia de xénero, elaborado polo Servizo de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial para o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, mostra tamén que o número de ordes de protección solicitadas practicamente se mantivo, mentres que as acordadas entre abril e xuño aumentaron con respecto a 2024.
Así, os xulgados de violencia sobre a muller da comunidade rexistraron 457 solicitudes de ordes de protección (un 0,9 % menos), das que acordaron 312, o 68,2 %. No 48 % dos casos, a relación de parella (cónxuxe ou relación afectiva) mantíñase no momento de petición da orde de protección ao órgano xudicial.
O estudo tamén reflicte que a taxa de violencia de xénero, é dicir, o número de vítimas por cada 10.000 mulleres, en Galicia situouse no segundo trimestre de 2025 en 13,3, a segunda máis baixa do Estado -cuxa media foi de 19,2-, por detrás de Castela e León -11,9-.
Por outra banda, o número de sentenzas ditadas no período estudado polos xulgados de violencia sobre a muller, xulgados do penal e audiencias provinciais ascendeu a 723, das que 612, o 84 %, foron condenatorias.
A gran maioría de denuncias (1.701) foi presentada directamente polas vítimas nos órganos xudiciais, unha cifra que segue sendo moi superior á das interpostas por terceiras persoas: os familiares formalizaron 21, mentres que 62 derivaron de partes de lesións; 36, de servizos de asistencia e terceiros; e 231, da intervención da policía.
O número de vítimas menores, fillos e fillas baixo a tutela, garda ou custodia das mulleres vítimas, foi de tres, un 84,2 % menos que en 2024. Cabe destacar que unicamente se contabilizan aqueles menores que aparecen identificados como vítimas nas denuncias.
Medidas xudiciais penais e civís de protección
O informe do CXPX reflicte que os órganos xudiciais de Galicia acordaron no período estudado un total de 648 medidas xudiciais penais de protección das vítimas, sendo as máis frecuentes as de prohibición de comunicación (281) e as ordes de afastamento (276).
Así mesmo, ditaron 141 medidas cautelares civís, cuxa finalidade é a protección da muller e dos menores en tanto se resolve o proceso penal. As máis habituais foron as relacionadas coa prestación de alimentos (45) e coa atribución da vivenda (42). Durante o segundo trimestre deste ano tamén decretaron 36 medidas civís de suspensión do réxime de visitas; 7, da garda e custodia; e 5, da patria potestade.
O informe e os datos estatísticos están dispoñibles na web:
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/