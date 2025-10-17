Mugardos mejora la red de suministro de auga y el sistema de alcantarillado

El Concello de Mugardos ha llevado a cabo en los últimos días varias actuaciones destinadas a mejorar la red de suministro de agua y el sistema de alcantarillado municipal, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y reducir las pérdidas de agua en el casco urbano.

En primer lugar, se completaron los trabajos de búsqueda, localización y reparación de cinco fugas en la red de abastecimiento que provocaron un incremento significativo del consumo en el centro del municipio. Con la reparación de estas averías, se espera una reducción inmediata del gasto de agua y una mejora en la eficiencia del sistema.

Además, el Concello coordinó la reparación del alcantarillado en la zona de O Peteiro, donde se sustituirán más de 30 metros lineales de tubería totalmente deteriorada, con el fin de resolver los problemas de filtraciones y roturas que venían afectando a vecinos y establecimientos de la zona. Las obras comenzarán la próxima semana.

El concejal de Obras y Servicios, Jorge Kuntz, destacó al respecto que «estos trabajos forman parte de las actuaciones continuas que el Concello realiza para mantener y mejorar las infraestructuras básicas del municipio. A pesar de los recursos limitados, seguimos priorizando las intervenciones que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos».

El edil añadió que «la detección y reparación de fugas, junto con la renovación progresiva de la red de alcantarillado son esenciales para garantizar un uso responsable del agua y prever incidencias mayores en la red». Con estas actuaciones, el Concello de Mugardos reafirma su compromiso con el mantenimiento de los servicios esenciales, la eficiencia en la gestión de los recursos y la mejora constante de las infraestructuras municipales.