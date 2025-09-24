El teatro Jofre en Ferrol acoge la ópera-tango María de Buenos Aires

La composición musical es obra del argentino Astor Piazzolla, uno de los compositores más importantes del siglo XX. Forma parte del ciclo de Conciertos del Xacobeo, promovidos por la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia.

La Ópera María de Buenos Aires se representa este viernes 26 a las 20:30 horas en el teatro Jofre, con entradas desde 5 euros en la taquilla del teatro y en la web de Ataquilla . Este espectáculo cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, en el marco de Conciertos del Xacobeo.

La dirección artística corre a cargo del barítono Borja Quiza, quien también es el intérprete principal. Junto a él, completan el elenco artístico-musical Teresa Garzón, Marcos Martincano, Álex Awa, Fernando Briones, Javier Cedrón, Helena Sousa, Daniel Penas y Mario G. Cortizo.

Se trata de un espectáculo dirigido a mayores de 12 años de edad, con una duración de 90 minutos y basado en la obra de ópera-tango de Astor Piazolla, con libreto de Horario Ferrer. Es una expresión de la cultura musical y literaria de Buenos Aires a través de la vida y la muerte de una mujer. Un personaje femenino esencial de la vida nocturna de la ciudad durante la posguerra, que convive con el tango canyengue, los suburbios y una vida de exceso.

Un cóctel de danza, teatro y poesía que convenirte este texto en una historia conmovedora. Un espectáculo único, atractivo y cautivador que atrapa y emociona al público desde el primero minuto.