Ferrol convértese nun laboratorio aberto á cidadanía coa chegada da G-Night 2025

Durante a xornada, o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI), o Campus Industrial de Ferrol e o Centro Cívico de Canido abrirán as súas portas para que colexios, institutos e público familiar poidan experimentar e descubrir a ciencia desde dentro, dun xeito lúdico e participativo.
O venres 26 de setembro, Ferrol voltará ser unha das sedes da G-Night 2025: a Noite Europea das Persoas Investigadoras. A edición deste ano celebra o quinto aniversario do proxecto galego, asociado ás Marie Sklodowska-Curie Actions da Unión Europea, para impulsar a divulgación científica na nosa comunidade. Nesta ocasión, o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI), o Campus Industrial da UDC e o Centro Cívico de Canido ofrecerán unha ampla programación para que colexios, institutos e familias se acheguen á investigación e gocen dunha experiencia divertida e accesible.
Obradoiros e actividades en Ferrol
No CITENI do Campus Industrial, máis de 50 persoas entre persoal investigador e de apoio coordinan unha intensa xornada de ciencia. A xornada de mañá está pensada para centros educativos de Primaria, Secundaria e FP, cun sistema de reserva previa para deseñar unha ruta de obradoiros adaptada a cada grupo.
A xornada de tarde, destinada ao público familiar, ofrece 8 obradoiros con 460 prazas dispoñibles e unha variada selección de actividades para aprender e experimentar de forma práctica, desde a enxeñaría mecánica e a física nuclear ata a robótica e as enerxías do futuro.
Entre as propostas máis destacadas están:
• Navegando por un mar en miniatura, modelos de barcos a escala na canle de ensaios.
• A mecánica dos fluídos na cociña, experimentos que revelan a física detrás dos movementos dos líquidos.
• Polímeros sostibles para a impresión 3D. É un desperdicio? Non, é un polímero 3D, técnicas e materiais de impresión 3D respectuosos co medio ambiente.
• Plásticos que desaparecen: xogando coa ciencia dos biopolímeros, estudo de materiais biodegradables e simulación da súa degradación.
• Do ser humano á máquina: enredando coa enxeñaría mecánica, prototipos ciberfísicos de motores e sensores para captar movementos humanos.
• Obradoiro de matemáticas, exploración de grafos e superficies curvas. En colaboración co Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga).
• Obradoiro de robótica intelixente, robots autónomos e demostracións de intelixencia artificial. En colaboración co Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).
• Enerxía azul: xogando a crear o mar do futuro, construción de turbinas eólicas con material LEGO e deseño de parques mariños.
• Visualizando a radiación nuclear e a supercondutividade, partículas alfa e levitación magnética de supercondutores.
Tamén haberá charlas que complementarán os obradoiros prácticos e terán lugar pola tarde na Sala de Audiovisuais da Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI). Permitirán ao público familiar achegarse á ciencia de xeito ameno e comprensible, sen necesidade de coñecementos previos. Cada sesión ofrecerá exemplos e explicacións sinxelas sobre tres investigacións do CITENI vinculadas ao sector enerxético:
• Como conseguir placas solares máis sostibles, tratará sobre novos materiais e técnicas que fan que as placas solares sexan máis respectuosas co medio ambiente.
• A enerxía do mar, explicará as enerxías renovables mariñas e o seu potencial para o futuro.
• Combustibles: da enerxía ao movemento, contará o funcionamento dos diferentes combustibles e como se analiza a súa calidade para un uso seguro e eficiente.
Cada charla terá dúas sesións de 20 minutos, cunha capacidade de 100 persoas por sesión.
Centro Cívico de Canido: obradoiros de ciencias sociais
O Centro Cívico de Canido tamén será sede de tres obradoiros abertos a todas as persoas interesadas, co obxectivo de facer comprensibles temas como o márketing territorial, a economía do día a día e o papel dos medios dixitais nas eleccións, con exemplos prácticos e dinámicos para participantes de todas as idades.
O CITENI chega á Coruña
Os tentáculos do CITENI esténdense tamén á cidade herculina, onde un grupo de investigación impartirá unha actividade sobre ROV, simuladores e outras tecnoloxías mariñas na ETS de Náutica e Máquinas, permitindo así que a ciencia e a tecnoloxía do Campus Industrial de Ferrol se viva tamén fóra da cidade departamental.
Inscricións e información
Para a xornada de mañá, destinada a centros escolares, a reserva debe realizarse por correo electrónico en comunicacion.citeni@udc.gal, indicando o curso e o número de participantes. O público familiar pode inscribirse para a xornada de tarde a través desta http://desta ligazón..
Toda a información e a programación completa está dispoñible na web: https://gnight.gal. As prazas do CITENI son limitadas, polo que se recomenda realizar a reserva con antelación para garantir a participación nas actividades. No Centro Cívico de Canido o acceso será libre.