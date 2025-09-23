El magistrado Javier Tudela Guerrero es elegido decano de los juzgados de Ferrol

Afronta su mandato con el objetivo de llevar a cabo “la correcta transformación de los 14 juzgados en un único Tribunal de Instancia” y de conseguir una plaza más para la jurisdicción civil.

El magistrado Javier Tudela Guerrero ha sido elegido nuevo decano de los juzgados de Ferrol. El magistrado afronta su mandato con el propósito de llevar a cabo “la correcta transformación de los 14 juzgados del partido judicial en un único Tribunal de Instancia, en coordinación con la Presidencia del TSXG, Xunta de Galicia, letrados/as de la Administración de Justicia, Fiscalía, forensía y funcionariado”.

Entre sus objetivos también ha indicado que se encuentra “conseguir una plaza más de juez/a de instancia, dada la sobrecarga de trabajo de la jurisdicción civil”, así como “el apoyo directo y constante a la titular de la plaza judicial de instrucción-violencia sobre la mujer en su esencial función de protección contra la lacra social de la violencia de género”.

Tudela ya ejerció como decano de Ferrol entre 2013 y 2017. Desempeñó funciones de secretario judicial entre 1992 y 2002, año en el que accedió a la carrera judicial por oposición, desempeñando funciones de juez en Lalín y Ortigueira. Después, se trasladó a Ferrol, donde ascendió a la categoría de magistrado y ejerció de decano, hasta que tomó posesión en Lugo de una plaza en la jurisdicción contencioso-administrativa. Recientemente, regresó a Ferrol como titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1.