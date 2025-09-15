La Cofradía de Pescadores de Barallobre participará por primera vez en la Feria Auténtica Sevilla 2025

La Cofradía de Pescadores de Barallobre anuncia su participación, por primera vez, en la Feria Auténtica Sevilla 2025, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en la capital andaluza.

En este evento, la Cofradía llevará hasta el público andaluz algunos de los productos más representativos y abundantes en la Ría de Ferrol en esta temporada: vieira, carneiro, zamburiña y navaja. Todos ellos son fruto del trabajo diario de los mariscadores y mariscadoras que desarrollan su actividad de manera sostenible, respetando los ciclos naturales y las artes de pesca tradicionales.

El Patrón Mayor de la Cofradía de Barallobre destaca que “esta participación no solo supone una oportunidad para promocionar nuestros productos y dar a conocer su calidad, sino también para difundir nuestra forma de trabajar y nuestras artes de pesca, mostrando al público andaluz la riqueza cultural y gastronómica de la Ría de Ferrol”.

Además, la presencia en esta feria representa una apuesta por el turismo gastronómico en los ayuntamientos que conforman la Ría, reforzando la conexión entre la tradición pesquera, el territorio y el visitante.

Con esta iniciativa, la Cofradía de Barallobre continúa su labor de promoción y puesta en valor de los productos del mar, contribuyendo al desarrollo económico y cultural de la zona y acercando al público de otras comunidades la excelencia de sus mariscos.