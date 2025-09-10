Valdoviño participa en un plan de formación centrado en el sector eléctrico

Naturgy promueve un plan de formación dirigido a los vecinos de los territorios en los que, como Valdoviño, llevará a cabo proyectos de repotenciación de parques eólicos. La firma avanza tres de los cursos incluidos en el programa, con lo que busca mejorar las oportunidades de capacitación en un sector, el eléctrico, estratégico y en constante evolución, y abre inscripciones para el primero:

«Formación profesional para la empleabilidad en digitalización de redes eléctricas». De 80 horas de duración, se impartirá alternando las sesiones online y en aula virtual. Comienza el 6 de octubre, y se prolongará hasta 14 de noviembre. Con plazas limitadas, la inscripción debe realizarse a través de un formulario en la web de la Fundación Naturgy: https://www.fundacionnaturgy.org/actividad/curso-para-la-empleabilidad-digitalizacion-de-redes-electricas-2/

Está dirigido preferentemente a chicos que buscan empleo; docentes y alumnado de FP que deseen reforzar conocimientos, así como profesionales del sector que precisen actualización y/o reciclaje, y personas que deseen mejorar su empleabilidad. Eso sí, pertenecientes a los territorios de los proyectos de repotenciación de parques eólicos en la provincia de Coruña.

Los principales objetivos de la formación son: Comprender los fundamentos de la digitalización y su impacto en la operación de las redes eléctricas; Familiarizarse con tecnologías clave como arquitecturas Edge, protocolos de comunicación y smart metering; Desarrollar competencias técnicas aplicables a entornos industriales y empresariales ligadas al sector energético; Aportar competencias transversales: comunicación, mercado laboral actual, estrategias de búsqueda de empleo y sesiones prácticas.

Los contenidos se estructuran en 5 módulos: Arquitectura y sistemas de comunicación; Digitalización y medición; Convergencia TI/TO y tecnologías emergentes; Arquitecturas distribuidas y aplicaciones industriales; Competencias transversales, herramientas de comunicación; mercado laboral actual, estrategia de búsqueda de empleo; sesiones prácticas.

La formación se llevará a cabo en un entorno híbrido, combinando sesiones teóricas, autoformación y práctica aplicada

Asimismo, Naturgy informa que en próximas fechas abrirá también el plazo de inscripción en otras dos nuevas acciones: “Formación profesional para la empleabilidad en mantenimiento de parques eólicos” y “Formación profesionalizadora en mantenimiento de parques eólicos”.

El programa está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

PARQUE EÓLICO NUEVO

Las obras de repotenciación del parque eólico Novo comenzaban la semana pasada en Valdoviño. La intervención contempla el desmontaje y desmantelamiento de los 25 molinos instalados en el término municipal y su relevo por 5 aerogeneradores más eficientes.

Desde el Ayuntamiento se señala que los trabajos implicarán un incremento del tráfico pesado en la carretera da Pena, en Valdoviño, lo que podría afectar en determinados momentos a la circulación rodada. Así, en el caso de precisar de algún corte puntual, se informará con la suficiente antelación.