As obras de mellora na avenida das Veigas rúa Pardo Bazán nas Pontes, entran na súa fase final

Os traballos de rehabilitación do firme na avenida das Veigas e na rúa Pardo Bazán, no Concello de As Pontes, dúas das principais vías do entramado urbano, encaran xa a súa fase final.

Fuente Concello de As Pontes

Este mércores 10, está previsto o comezo das actuacións de mellora do firme, o que suporá o peche alternativo dos carrís de circulación mentres se executan os traballos.

As intervencións, cun orzamento de 79.421,08 euros financiados pola Deputación da Coruña centráronse na rehabilitación superficial e estrutural dos viarios, co obxectivo de garantir unha circulación máis segura, cómoda e eficiente tanto para vehículos como para peóns.

O plan incluíu tarefas de limpeza e preparación das marxes, fresado do firme deteriorado, regularización de zonas deformadas, reparación de fochancas con mestura bituminosa e agora procederase instalación dunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente. Ademais, renovarase a sinalización horizontal para mellorar a organización do tránsito.

Desde o Concello das Pontes sinalan que “estas obras forman parte do noso compromiso cunha vila máis segura, accesible e adaptada ás necesidades da veciñanza. Estas actuacións non só melloran a estética e funcionalidade das rúas afectadas, senón que tamén contribúen a reducir o risco de accidentes e a prolongar a vida útil da infraestrutura viaria.”

