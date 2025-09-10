Concello de Valdoviño y Seitura22 ofrecen una charla informativa sobre comunidades energéticas

Seitura22 y Ayuntamiento de Valdoviño organizan este jueves 11 a las 20 horas una charla informativa sobre las comunidades energéticas. Abierta al vecindario, tendrá lugar en la casa de la cultura, y en ella se abordará el proyecto Redenerxía, del que participa Valdoviño.

Durante la jornada se explicarán las oportunidades que ofrecen las comunidades energéticas para la explotación de los recursos locales, sus beneficios económicos y ambientales, y los pasos necesarios para la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

El proyecto «Redenerxía», que impulsan Seitura22 y el GDR Terra e Auga, busca fomentar la transición hacia un modelo energético más sostenible y participativo en la comarca, y esta charla en Valdoviño es un paso clave para involucrar al vecindario en este proceso.

Así, se hablará, y mucho, sobre proyectos basados en el impulso de las energías renovables y en la cohesión social, con un impacto positivo en medio ambiente y en el desarrollo económico y social de los territorios.