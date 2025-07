Neda impulsa en agosto un programa semanal de lecer activo para o público infantil

A actividade terá un coste de 15 euros, e as prazas son limitadas.

Coa vista posta no mes de agosto, e co obxectivo de evitar que os rapaces/as caian no sedentarismo durante as vacacións escolares, o Concello de Neda pon en marcha o programa “Deporte verán” con sesión semanais de actividades recreativas para os nenos e nenas.

A pista polideportiva dos Subarreiros será o escenario desta nova iniciativa, destinada a menores de entre 3 e 12 anos, que incluirá actividades predeportivas, deportes alternativos como o slackline, xincanas e circuítos de habilidade para fomentar unha vida activa.

As actividades levaranse a cabo todos os luns de agosto, entre as 11 e as 13 horas. Serán pois catro xornadas (os días 4, 11, 18 e 25 ), que veñen a completar as actividades que se desenvolven na piscina municipal. Será pois unha oportunidade para que o público infantil comparta un bo rato de lecer con amigos e amigas e con xente da súa mesma idade.

As inscricións tramitaranse a través da piscina municipal, en horario de apertura das instalación (de luns a venres, de 15.30 a 20:30 horas e as fins de semana e festivos dende as 12 horas). Nese tempo poderase pedir información adicional ao 618091015.

A actividade terá un coste de 15 euros, e as prazas son limitadas.