San Sadurniño celebra o torneo de volei praia o Rei da Granxa Volei Fest 2025

O Rei da Granxa Volei Fest 2025, o torneo de volei praia se celebrará este sábado 26 e domingo 27 en San Sadurniño. Na presentación do evento participaron o Director Técnico da FGV, Charly Suárez; o alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal; Marcos Blanco Couce, xogador do Aldebarán-Intasa e principal organizador do evento; o concelleiro de Deportes, Manel Martínez; e o responsable do Mesón A Granxa -lugar onde se xogarán os partidos-, Manuel Romero Castrillón.

Os partidos amadores desenvolvéronse desde primeira hora da tarde do venres até aproximadamente as 4 da mañá. O torneo federado arrancará o domingo ás 9 da mañá, con figuras de relevancia galego e estatal tanto en masculino como en feminino. Este torneo é parte do circuíto galego e agárdase que nun futuro poida selo tamén do estatal.

Entre as dúas competicións sumarán arredor de 110 deportistas: 18 equipos -integrados por entre 3 e 5 persoas- no torneo amador, e 28 parellas federadas no torneo do domingo.