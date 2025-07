I’TICS doa 2.200€ a ASOTRAME nunha nova mostra de solidariedade e compromiso humano

O que naceu como unha idea con corazón converteuse, sete exitosas edicións despois, no evento de vodas pioneiro, 100% benéfico e experiencial de Galicia e do Estado.

O WeddingPack Solidario Cásate no Camiño, organizado por I’TICS – Institución Turística, Inclusiva, Cultural e Social, sen ánimo de lucro –, doa este ano 2.200 euros a ASOTRAME – Asociación de Persoas Trasplantadas de Médula Ósea e Enfermedades Oncohematolóxicas – para continuar impulsando o seu proxecto “Arte e Saúde”, que ofrece acompañamento emocional a pacientes trasplantados de medula ósea en situación de illamento, a través da arte, a música e a escoita terapéutica.

Porén, detrás desta cifra hai moito máis que diñeiro: hai centos de horas de traballo voluntario, esforzo altruísta e compromiso real por parte do equipo de I’TICS e dunha rede humana que o fai posible.

Este evento constrúese con mans e corazóns que cren nun modelo de celebración que pon ás persoas no centro.

Esta VII edición non sería posible sen o apoio esencial do Concello de Pontedeume, a Deputación da Coruña, o comercio local eumés liderado por UCOA e a nosa Madriña 2024, Mónica, CEO de Nicandra Collections, cuxo desfile inclusivo emocionou ás persoas asistentes.

Tamén foi clave a participación de profesionais e empresas da provincia da Coruña, de toda Galicia e de diferentes puntos do Estado, que se sumaron de forma solidaria para transformar o Convento de San Agostiño nun espazo de experiencias, amor e propósito compartido.

O evento contou coa colaboración de numerosas entidades sociais que reforzan o carácter inclusivo do proxecto, como AXF – Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra –, Asociación Chamorro, CITES Ferrol, Asociación Sociocultural ASCM, Asociación de Concellos do Camiño Inglés, entre outras moitas, que contribúen a crear un espazo accesible, diverso e con valores.

Un recoñecemento especial merecen tamén as parellas casadeiras, que acoden cada ano non só para deseñar a súa voda, senón para formar parte dun movemento que celebra o amor de forma consciente, responsable e transformadora. E, por suposto, ás persoas voluntarias, que co seu tempo e xenerosidade sosteñen a alma deste evento.

“Cada euro desta doazón está tecido con tempo regalado, con agarimo, con ilusión compartida. Graciñas as a toda as persoas e entidades que o fan posible, hoxe podemos dicir que estamos abrazando desde a distancia a quen máis o precisa”, destaca con emoción Rosa Echevarría, presidenta de I’TICS.

A doazón permitirá que máis pacientes trasplantados accedan ao proxecto “Arte e Saúde” dentro da sanidade pública galega, e conten con acompañamento emocional na súa xestión da saúde mental durante os tratamentos, lembrándolles que non están sós.

WeddingPack Solidario Cásate no Camiño é a proba viva de que o amor, cando se celebra con propósito, ten o poder de curar, transformar e unir.