Centro BTT Valle de Esmelle propón desfrutar da contorna máis inmediata a Equiocio Ferrol sobre rodas

Equiocio Ferrol e o Centro BTT Valle de Esmelle volven unir forzas neste 2025 na súa aposta pola promoción de hábitos de vida saudables a través do exercicio físico, e reeditarán a Ruta BTT ao Solpor polas parroquias de Covas e Esmelle. A iniciativa é todo un clásico da programación do certame ecuestre, que regresará ao Campo das Cabazas do 31 de xullo ao 3 de agosto, e constitúe unha das actividades máis agardadas por nenos e maiores.

O percorrido, pensado para desfrutar en familia, será de 15 quilómetros, accesible para públicos de todas as idades. Celebrarase o venres 1 de agosto, sobre as 20:00 horas, con saída do propio Campo das Cabazas, e contará de novo cos monitores do club local para guiar a ruta, coa que as persoas participantes poderán desfrutar da contorna natural máis cercana.

É gratuíta, pero con inscrición previa a través do formulario online habilitado pola organización: https://forms.gle/4TimoWotmdRk4tkw7 , dispoñible no portal web do club e de Equiocio Ferrol.

Xincana BTT

Así mesmo, o Centro BTT Valle de Esmelle estará ao fronte doutra das actividades habituais de Equiocio Ferrol: a xincana para nenos de ata 12 anos. Neste caso, terá lugar o xoves 31 de xullo, sobre as 18 horas. Sen inscrición previa, tan só é preciso presentarse na data e horario sinalado para poder participar nun itinerario con obstáculos onde os cativos poderán poñer a proba a súa habilidade sobre dúas rodas. Non ten carácter competitivo, e todos os nenos e nenas que tomen parterecibirán un pequeno obsequio por parte da organización.

Equiocio Ferrol conta este ano co apoio do Concello de Ferrol, da Xunta de Galicia, e empresas de referencia como Gadis e Estrella Galicia.