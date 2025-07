Chega a Cedeira a representación de “Costa da Morte: Cartografía dun Naufraxio”

A peza dramática, unha colaboración de Mariña Lestón e o Centro Dramático Galego, poderase ver este sábado 12 no parque do Floreal.

O parque do Floreal de Cedeira acolle o sábado, 12 de xullo, a representación de “Costa da Morte: Cartografía dun Naufraxio”, un espectáculo de Mariña Lestón en colaboración co Centro Dramático Galego que propón unha viaxe polo noso mar a través de relatos reais de naufraxios e de cantigas populares interpretadas en directo.

Esta peza dramática -que se poderá ver a partir das 22:30- pon en valor non só ás persoas que perderon a vida nestas traxedias no mar senón tamén as que quedaron: viúvas, orfos… para que non caian no esquecemento.

A creadora do proxecto, Mariña Lestón, é de Fisterra, medrou escoitando as historias de naufraxios na Costa da Morte e traslada ao espectáculo estes relatos que marcaron as súas vivencias. A peza recolle a fonética da área fisterrá e bergantiñá e serve, polo tanto, de rexistro da riqueza do galego. Ao tempo, pon en valor a tradición oral recollendo historias e cantigas destas comarcas, co obxectivo de preservar a memoria para construír o futuro.

O equipo da produción está integrado polas actrices Mariña Lestón e Vanesa Sotelo, Cristina Domínguez como asistente vocal, Xaime Beiro como encargado das proxeccións e vídeos animado, Jorge Álvarez (iluminador), Carlos Alonso(responsable do espazo escénico e indumentaria) e Anxo Beiro (responsable do material audiovisual).