Bronces para os canteiráns do Triatlón Ferrol coa selección galega

As promesas da Escola Javi Gómez Noya do Club Triatlón Ferrol Ariel Soto Meizoso e Miguel Benasach subiron ao podio no campionato de España de tríatlon por seleccións autonómicas coa súa participación nas remudas inclusivas, con deportistas con e sen discapacidade.

O cadete Ariel Soto Meizoso foi 17º na proba individual e despois elixido para abrir a remuda inclusiva de categoría absoluta, coa que Galicia acadou a medalla de bronce. Pola súa parte, o infantil Miguel Benasach realizou a segunda posta da remuda inclusiva de idade escolar na que a selección galega tamén rematou en terceira posición.