Ares pon en marcha a Oficina Municipal de Turismo para a tempada de verán

Estará aberta até outubro, inclusive, tanto en horario de mañá como de tarde.

Dende esta semana a Oficina de Información Turística (OIT) do Concello de Ares ten as súas portas abertas para toda aquela persoa interesada en coñecer a oferta cultural, patrimonial e de lecer dispoñible durante os vindeiros meses. O servizo funcionará ata finais de outubro ofrecendo atención personalizada e a principal información para explorar a riqueza natural, a historia e a identidade do municipio.

O punto de información turística estará aberto de luns a venres, de 10:00 a 13:00 horas, e de 17:00 a 20:00 horas, amais dos sábados, domingos e festivos, de 10:00 a 14:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas na franxa de tarde.

Na oficina poderase obter información actualizada sobre actividades turísticas como as rutas en barco «Ares dende o Mar«, que percorren a ría durante as fins de semana a bordo do M. Presas, ou as visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Catalina –os luns e xoves– e o alboio de Redes –martes e venres– polas mañás, dispoñibles do 15 de xullo ao 15 de setembro sen necesidade de reserva previa.

Con todo, dende a Concellaría de Turismo tamén informan que nos vindeiros días se habilitará o servizo municipal de “BicicletAres”, para alugar bicicletas na propia oficina e percorrer a vila de forma sostible e cómoda grazas á súa morfoloxía plana.

A OIT actúa así como un centro de atención turística e de apoio á tramitación de reservas, achegando ao público unha visión completa de Ares, coas súas rutas de sendeirismo para hibridar turismo e deporte, a forte pegada indiana, o seu patrimonio histórico e a súa estreita relación co mar.