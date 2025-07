A Universidade da Coruña abre as portas dos seus centros de investigación e do SAI ao tecido produtivo a través de UDC Conecta

A Universidade da Coruña, a través da súa Oficina de Transferencia de Coñecemento (OTC), puxo en marcha un ciclo de visitas técnicas aos seus centros de investigación e ao Servizo de Apoio á Investigación (SAI), no marco da iniciativa UDC Conecta, coa finalidade de dar a coñecer ao tecido empresarial e institucional da contorna as capacidades científico-tecnolóxicas da institución.

As visitas desenvolvéronse entre os días 10 e 20 de xuño e permitiron a 53 persoas –37 procedentes de empresas e 16 de entidades públicas e privadas– percorrer os catro centros de investigación da UDC (CITIC, CITENI, CICA e

CITEEC), así como as instalacións do SAI. A través de presentacións e visitas guiadas, o ciclo facilitou o contacto directo co persoal investigador e técnico da universidade, favorecendo o diálogo e a exploración de sinerxías para futuras colaboracións.

Percorrido polos centros de investigación da UDC

O ciclo de visitas comezou o 10 de xuño no Centro de Investigación en Tecnoloxías da Investigación e as Comunicacións (CITIC), centro de referencia estatal en innovación dixital. As persoas asistentes puideron coñecer as súas liñas prioritarias de investigación, como a intelixencia artificial, o big data, a ciberseguridade ou a eSaúde; así como percorrer os seus espazos tecnolóxicos e laboratorios especializados.

Seguiulle na quedan de visitas o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI), no Campus Industrial de Ferrol, onde se puxo de manifesto a súa capacidade de transferencia tecnolóxica no eido da enxeñaría naval e industrial, con visitas a espazos como o túnel de vento, o canal de experiencias hidrodinámicas ou os laboratorios de procesado de materiais, fabricación aditiva, enerxía, tecnoloxía nuclear e simulación.

Pola súa banda, o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) amosou o seu ecosistema investigador enfocado en retos como a saúde, o medio ambiente e os materiais avanzados. Durante a visita, presentáronse liñas de traballo en biomedicina, alimentación, contaminación, nanociencia e biomateriais.

O ciclo rematou o 20 de xuño co percorrido polo Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), destacando infraestruturas singulares como a dársena de ondada, o túnel de vento ou os laboratorios de hidráulica ou os espazos de estradas, xeotecnia e estruturas.

Incluíuse tamén o Servizo de Apoio á Investigación (SAI) que amosou as súas unidades técnicas especializadas. Este servizo presta apoio técnico-científico á actividade investigadora da UDC e supón un recurso clave tanto para o persoal investigador como para empresas e entidades que demandan análises avanzadas e soporte especializado para os seus proxectos.

UDC Conecta

Esta acción enmárcase na estratexia de UDC Conecta, plataforma creada para facilitar a conexión entre o ecosistema investigador da Universidade da Coruña e o tecido produtivo e institucional. Desde a OTC avanzan que está prevista unha nova edición deste ciclo, que será anunciada próximamente.

As persoas ou entidades interesadas poden contactar a través do correo electrónico: otc@udc.gal.