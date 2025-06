El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte más de 1,6 millones de euros en Fene y Ares

Emilio Carlos García Sánchez ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido 1.680.000 euros entre Fene y Ares.

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido entre las localidades de Fene y Ares, un total de 1.680.000 euros, en 10 cupones premiados del número 68.475. Así, uno de los cupones, de la serie 48, ha resultado agraciado con el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, y otros nueve cupones más han sido premiados con 20.000 euros cada uno, en el sorteo del sábado 28 de junio.

Emilio Carlos García Sánchez, residente en Mugardos, de 60 años de edad, ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido 1.680.000 euros entre Fene y Ares, desde sus puntos de venta situados en la Avenida Marqués de Figueroa, de Fene; y frente al Supermercado Froiz, en Ares.

Señala a «Galicia Ártabra» que es el mayor premio de la ONCE que «cae» en la zona. «Yo vendo los cupones por la mañana en en Fene y por la tarde en Ares.

Si, conozco a alguno de los premiados, ya me vinieron a saludar y darse a conocer, pero no se a quien le habrá correspondido el premio del sueldazo, muchas veces los clientes guardan el cupón y cuando me vienen a comprar otro comprueban si tienen alguno premiado, mientras lo tienen guardado en la cartera y sin saberlo, pero…lo que si es que me alegro que los euros se hayan quedado en Ferrolterra»