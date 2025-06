CC.OO. exige desde Ferrol un convenio «justo» en Navantia y soluciones urgentes para la transición energética en As Pontes

El Consejo de Industria de Galicia de Comisiones Obreras (CC.OO.), celebrado este jueves en la sede del sindicato en Ferrol contando con la participación de 51 delegados del sector, ha puesto el foco en dos cuestiones «muy importantes»: la situación del sector naval, con Navantia a la cabeza, y la transición energética en la comarca, especialmente en torno a la central de As Pontes (A Corurña).

Además, se abordó el debate sobre el gasto en defensa, que CC.OO. quiere «liderar«. Al término del encuentro, Víctor Ledo, secretario de CC.OO. Industria en Galicia, desgranó sus demandas a la dirección de Navantia. El sindicato exige que la comisión negociadora del convenio colectivo se convoque «cuanto antes», antes del 14 de julio, fecha de inicio de las vacaciones.

La meta es que la empresa presente su última propuesta para avanzar en un acuerdo que debe «garantizar las condiciones y reivindicaciones de los trabajadores». Entre las principales demandas, Ledo destacó un catálogo de puestos y una recualificación profesional que asegure el encaje adecuado en las categorías, la homogeneización de las condiciones laborales de los técnicos superiores, y el avance hacia las 35 horas semanales para equipararse a los funcionarios públicos.

FUTURO PLAN INDUSTRIAL

CC.OO. considera estas cuestiones como un preámbulo fundamental para entrar en la negociación de un plan industrial, que, en el actual contexto, debe ser «negociado con la representación de los trabajadores y con las federaciones».

El sindicato exige transparencia sobre el reparto de las 1.500 plazas anunciadas por Pedro Sánchez para Navantia, así como información sobre cómo se dotarán los centros de trabajo con la carga de trabajo comprometida, el volumen de contrataciones necesario y las inversiones, recordando un «incumplimiento de inversiones del anterior plan industrial» en Ferrol.

En cuanto a la transición energética, CC.OO. Industria denuncia que no se está acompañando con «una solución al conjunto de los trabajadores«. Víctor Ledo señaló la «opacidad» en el proceso del cierre de la central térmica de As Pontes de Endesa, donde los trabajadores desplazados aún no tienen garantía de retorno a los planes futuros de la empresa.

La situación es más crítica para la industria auxiliar, de la cual «ninguno de los 179 trabajadores de la bolsa está recolocado dentro del plan de transición». El sindicato lamenta la falta de información sobre los proyectos asociados al cierre de la central, como el de neumáticos por parte de la empresa asiática Sentury o Ence, «cuya ejecución es crucial para generar alternativas de empleo».

GASTO EN DEFENSA

Finalmente, el sindicato mostró su interés en formar parte activa del debate sobre el gasto en defensa. El sindicato está «plenamente convencido» de que España debe ganar en «soberanía energética, industrial y estratégica«, considerando el sector naval y el de defensa como «estratégicos«.

Ledo afirmó que cualquier aumento en el gasto de defensa debe estar sustentado en «inversiones e innovación», siempre priorizando «contratos con empresas nacionales» por el valor añadido y el empleo de calidad que estas generan en el conjunto del Estado