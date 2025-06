Marián Ferreiro recibe aos grupos de UPA e CBD Narón tralos recentes éxitos acadados no Campionato do mundo

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, recibiu a última hora da tarde do venres no salón de plenos do Concello, acompañada polo edil de Deportes, Ibán Santalla, aos integrantes dos grupos Revolution UPA, Arroutada e Sweet Upa, da academia Un Paso Adelante, e de Forever Narón e Narón Kids, do Club Baile Deportivo Narón tralos éxitos acadados no Campionato de mundo de danza coreográfica celebrado recentemente en Braga (Portugal) e que a rexedora local presenciou no seu día.

En cando a Un Paso Adelante, o grupo Revolution UPA alzouse co premio de campión do mundo youth small team, Arroutada obtivo o terceiro posto na categoría senior small team e Sweet UPA acadou o sexto posto na categoría junior small team. As persoas que integran os grupos, acompañadas da súa adestradora e directora da citada academia de baile, Sandra García, contaron a súa experiencia neste e noutros campionatos nos que participaron nos últimos meses. A disciplina e a organización foron algunhas das cualidades que destacaron os integrantes dos diferentes grupos para poder acadar o éxito deportivo, tal e como relataron, agradecendo ao Concello a recepción institucional.

No Club Baile Deportivo Narón (CBD) o grupo Forever Narón quedou campión do mundo na categoría senior big team e Narón Kids acadou o primeiro posto na categoría small team adult. Os integrantes destes grupos destacaron tamén o labor dos seus adestradores, Alberto e Román Romero, e contaron á alcaldesa e ao edil de Deportes a súa experiencia en Braga e noutros campionatos. Así mesmo, intercambiaron impresións e recordaron os seus inicios no baile deportivo, e os obxectivos que se marcan de cara aos vindeiros meses. Desprazáronse ao Consistorio cunha das copas obtidas na competición celebrada en Portugal e valoraron o feito de poder celebrar xuntos os éxitos acadados.

A alcaldesa felicitou aos diferentes equipos polos excelentes resultados acadados no campionato do mundo e tamén pola impecable traxectoria tanto de UPA como do CBD Narón nos últimos anos. “É un orgullo e un honor que levedes o nome de Narón aló por onde competides e tamén poder celebrar con todas e todos vós estes premios, moi merecidos e que valoran todo o esforzo e traballo que realizades durante moitas horas”, asegurou. Ferreiro e Santalla entregáronlles uns agasallos institucionais e unha figura dunha bailarina e desexáronlles moitos éxitos nas vindeiras competicións nas que participarán.