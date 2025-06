El EPEF Racing Team II de Ingeniería Ferrol y el TT Racing Narón ganaron la II Carrera Greenpower Galicia

El equipo EPEF Racing Team II de la Universidade da Coruña (UDC) y el TT Racing Narón del IES As Telleiras y el IES Terra de Trasancos de Narón (A Coruña) ganaron la II Carreira Greenpower Galicia en la categoría F24+, de 16 a 25 años, y en la F24, de 11 a 16 años, respectivamente.

El campeonato, organizado por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), bajo el paraguas del Campus Industrial de la UDC y en colaboración con la Escudería As Pontes Motorsport, reunió, este miércoles, día 18 de junio, en el circuito de karting de As Pontes, a 10 equipos de Galicia y de Asturias. El objetivo de esta carrera era el de recorrer la mayor distancia posible, o lo que es el mismo, dar el mayor número de vueltas al circuito, usando un único par de baterías eléctricas sin la posibilidad de recargarlas o de cambiarlas durante el recorrido.

Para eso, el estudiantado de ESO, de Bachillerato, de FP y de Universidad participante pudo usar un vehículo eléctrico construido a partir de un kit básico proporcionado por Greenpower Iberia en el que se incluyen las ruedas, los ejes delantero y trasero, el chasis, el motor, así como un par de baterías, o competir con un coche creado “desde cero”. De ese modo, no ganaba el equipo más rápido sino aquel que condujo de la manera más eficiente y sostenible posible.

Los equipos participantes en la categoría F24, de 11 a 16 años, tuvieron que superar una prueba de resistencia de 90 minutos de duración cambiando de conductor o conductora, de manera obligatoria, en algún momento de la prueba. Por su parte, a los equipos participantes en la categoría F24+, de 16 a 25 años, les tocó superar dos pruebas de resistencia de 60 minutos de duración sin la obligación de mudar de conductor o conductora del vehículo en ningún momento del recorrido.

A primera hora de la mañana tuvo lugar el acto de inauguración de esta II Carreira Greenpower Galicia en el que participaron el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz Casás; el alcalde del Ayuntamiento de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el concejal de Juventud de Ferrol, Arán López Martínez, y el representante de Greenpower Iberia, Paul Riley. Un año más, colaboran en esta iniciativa, la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento de As Pontes, la Real Federación Española de Automovilismo, Greenpower Iberia, el grupo Intaf, el concesionario Renault Caetano Fórmula Galicia y la Carpintería Madesa de As Pontes junto con Supermercados Gadis.

PREMIOS

Podio – Categoría F24

(de 11 a 16 años)

Primer Premio – TT Racing Narón, del IES As Telleiras + IES Terra de Trasancos (Narón, A Coruña)

Segundo Premio – IES Concepción Arenal, del IES Concepción Arenal (Ferrol, A Coruña)

Tercer Premio – CidercarNava, del IES Peñamayor (Nava, Asturias)

Podio – Categoría F24+

(de 16 a 25 años)

Primer Premio – EPEF Racing Team II, de la Escuela Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) de la Universidad de A Coruña (UDC) (Ferrol, A Coruña)

Segundo Premio – Kastro Sport Team, del IES Plurilingüe Castro da Uz (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña)

Tercer Premio – EPEF Racing Team, de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) de la Universidade de A Coruña (UDC) (Ferrol, A Coruña)

Best Engineered Car – AUTOMOCIÓN FERROLTERRA, del CIFP Ferrolterra (Ferrol, A Coruña)

Best Engineered Kit Car – Abrente Gp, del IES O Ribeiro (Ribadavia,Ourense)

Best Bodywork – CidercarNavia, del IES Peñamayor (Nava, Asturias)