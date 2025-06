A Xunta subvenciona 2 contratos en empresas de Ferrolterra co programa Primeira Experiencia Profesional

O Goberno galego ten previsto incentivar a contratación de 650 menores de 30 anos mediante contratos formativos a tempo completo de doce meses de duración.

A Xunta de Galicia concedeu o pasado ano un total de 182.400 euros en axudas a cinco empresas da comarca para a formalización de 12 contratos laborais a través do programa primeira experiencia profesional.

Este ano Goberno galego prevé incentivar a contratación de 650 menores de 30 anos por parte de empresas, persoas traballadoras autónomas, sociedades civís e comunidades de bens tal e como informou este mércores a delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración , Juan José Couce, durante a visita a unha farmacia da Estrada de San Xoán beneficiaria da convocatoria anterior grazas á que contratou a unha traballadora.

Tal e como explicou Martina Aneiros, trátase dun programa que este ano está dotado con 6,3 M€, incrementando en máis de 2M€ o importe total do ano anterior, co que se apoia a empregabilidade da xuventude mediante contratos formativos a tempo completo de doce meses de duración, co obxectivo de dotar ós mozos e mozas de competencias para poder acceder a un emprego estable e de calidade, atendendo ás demandas do tecido empresarial e, ó mesmo tempo, contribuír a reter o seu talento en Galicia.

Así, a última convocatoria inclúe dúas liñas de axuda; Unha delas para contratar xoves con titulación ou certificación profesional e outra para brindar unha oportunidade tamén a quen carezan de cualificación profesional recoñecida. «Con estas axudas se facilita á mocidade un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego, cubrindo os custos salariais dos postos, con contías que van dos 9.975 euros aos 16.625 euros”, explicou.

O programa primeira experiencia profesional forma parte da batería integral de accións autonómicas para o fomento do emprego xuvenil. A futura Estratexia Mocidade Activa na que traballa a Xunta abarca este tipo de medidas e está dotada con 20 M€, dentro da cal se enmarcan outras iniciativas como o Programa Investigo, que promove a contratación de investigadores e tecnólogos menores de 30 anos, persoal técnico e outros profesionais en I+D+i, cun orzamento global de 4,8 M€, e Galicia Emprega Mozos, cun orzamento en 2025 de arredor de 3,5 M€.