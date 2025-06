A iniciativa de “Galicia sabe amar” regresa á Ares cunha nova parada no CPI As Mirandas

Ares recibiu unha nova visita da foodtruck da campaña “Galicia sabe Amar”, promovida pola Xunta de Galicia e cofinanciada pola Unión Europea. A foodtruck azul, que percorre o territorio exaltando a riqueza dos produtos do mar galegos, estivo nesta ocasión no CPI As Mirandas para achegar a máis de 280 estudantes varias degustacións co mellor do Océano Atlántico.

A concelleira de Turismo e Comercio, Lucía Blanco, tamén visitou na mañá deste mércores 18 o CPI As Mirandas e deu a benvida de novo á foodtruck de Galicia sabe Amar, ao tempo que aproveitou para destacar “a relevancia de transmitir á mocidade a riqueza dos produtos do noso litoral”, aprendendo sobre a tradición pesqueira.

Ao longo da mañá do citado mércores, entre as 9:30 horas e as 14:30 horas, a comunidade educativa do centro puido saborear algunhas preparacións como o mexilón en escabeche, o hummus de fabas de Lourenzá sobre mariñeira de Chantada ou a croqueta de polbo, todas elas confeccionadas co obxectivo de poñer en valor os tesouros do mar e os alimentos de proximidade.