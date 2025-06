Ares presenta as súas rutas turísticas en barco pola ría

Lucía Blanco, concelleira de Turismo, presentou no consistorio de Ares as rutas turísticas a bordo do barco pesqueiro M. Presas, un dos principais servizos no período estival da vila.

Dende o 21 de xuño até o 12 de outubro, o M. Presas navegará pola ría para axudar a ollar Ares dende unha perspectiva distinta, gozando da súa conexión coa cultura mariñeira e contemplando con calma a beleza do seu litoral.

Cada sábado e domingo, o M. Presas partirá en viaxes de hora e media tanto de mañá como de tarde dentro duns horarios fixos: de 11:00 a 12:30 horas, de 12:30 a 14:00 horas e, xa de tarde, de 17:00 a 18:30 horas e de 18:30 a 20:00 horas. Os percorridos terán un prezo de 15 euros para os adultos e 8 euros para os menores.

Os navegantes que se animen a desfrutar das rutas en barco poderán ollar o Porto de Redes, o Mourón ou a maxia das Illas das Mirandas, un lugar de profunda tradición mitolóxica arredor da súa Serea, que quizais poida albiscarse tamén nestas expedicións turísticas particulares.

“O M. Presas axúdanos a ver Ares dende a súa relación co mar, coa cultura pesqueira, e a experiencia enriquécese ao saber que o propio barco ten a súa historia: foi un barco de pesca tradicional doado en 2008 ao concello por un armador aresán, e a día de hoxe continúa ligado á divulgación do noso patrimonio mariñeiro”, salientou no acto de presentación a concelleira de Turismo, Lucía Blanco.

As persoas interesadas neste servizo poderán ampliar información e reservar prazas na Oficina de Información Turística municipal ou contactando cos teléfonos 981 468 259 e 609 224 223.