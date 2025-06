Axenda en Narón do 13 ao 15 de xuño

Venres 13 de xuño de 2025

-Actividade: Andaina solsticial: Recreación das Lendas da Pena Molexa. No convento de Baltar á Pena Molexa, ás 22:30 horas.

A programación da Recreación das Lendas da Pena Molexa comeza coa tradicional andaina solsticial, na que os participantes portarán fachos cos que alumearán o percorrido entre o convento de Baltar e a Pena Molexa. O Concello e a AVV Os Irmandiños do Val organizan este evento, cuxa programación terá continuidade o vindeiro sábado 21.

Sábado 14 de xuño de 2025

-Actividade: III Canichada de Galicia Lugar. No Recinto feiral do Trece (Sedes); A partir das 11:00 horas e dende as 16:30 horas pola tarde.

Máis de 150 cans da raza caniche participarán este ano no evento, procedentes de concellos galegos e tamén doutras comunidades como Castela León, Madrid e o País Vasco. O Concello e a Asociación de Caniches de Galicia organizan esta convocatoria, na que haberá tamén charlas e postos de venda especializados en temas caninos.

-Actividade: Música nas prazas. Seá na Praza da Gándara, ás 11:30 horas.

A Xove Banda de Narón organiza esta iniciativa, que se desenvolverá durante tres sábados en espazos públicos da cidade. Alí actuará a Xove Banda de Narón, da Agrupación Cultural Musical Sementeira, coa que colabora o Concello na organización do evento.

Domingo 15 de xuño de 2025

-Actividade: Ponte en ruta con nós: Santo André de Teixido (segunda etapa). Con saída en bus dende A Gándara ata Porto do Cabo (Valdoviño), ás 8:30 horas.

O Concello desenvolverá a segunda etapa do Camiño a Santo André, organizada a través do programa municipal Ponte en ruta con nós. Nesta ocasión os camiñantes sairán en bus dende o pavillón da Gándara ata Porto do Cabo, en Valdoviño, para rematar a andaina no santuario de Santo André de Teixido. O regreso será novamente en autobús.