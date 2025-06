O CIRS de Cervás acolle o documental «Mugardos, lugar dos… silencios»

«Mugardos, lugar dos… silencios» En Ferrolterra a sublevación militar de 1936 resolveuse en dez días. Non houbo guerra, pero a represión contra a población foi indiscriminada, brutal, alongouse décadas e afectou a todos os sectores sociais. O silencio cubriu as persecucións, os golpes, os asaltos ás casas, as torturas, os encarceramentos arbitrarios…

O documental de Vera Varela saca á luz esa Historia que todo o mundo sabía, pero que non se contaba en alto, a historia das mulleres que resistiron e as familias que a sufriron, contada en primeira persoa por aquelas que a padeceron máis de perto. Loli Vázquez Anido e Pilar Iglesias abren a súa memoria para deixar testemuña e evitar que se esqueza o que durante tanto tempo se calou.

A estrea deste documental fíxose o pasado 2 de maio en Mugardos, nun local ateigado de xente, e con outra moita que non poido entrar; polo que desde o CIRS xestionouse esta nova proxección, que vai ter lugar no local do Centro Instrutivo, Recreativo e Social (CIRS)de Cervás o vindeiro sábado 14 de xuño ás 20 horas.