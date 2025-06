Nós Mariñeir@s organiza no Porto de Ferrol un showcooking coa colaboración da Asociación de Hostalería Fervello

Será ás 11:00 horas e estará aberto ao público.

O porto de Ferrol acollerá este venres ás 11:00 horas unha nova actividade do proxecto Nós Mariñeir@s do Concello de Ferrol. Trátase dun showcooking dirixido ao público en xeral, despois dos dous para nenos e nenas organizados nas últimas semanas.

Aínda que en principio había un número de prazas limitado, finalmente optouse por abrilo a todas as persoas interesadas en gozar desta proposta na que tres chefs da asociación de hostaleiros Férvello de Ferrol Vello ofrecerán unha sesión de Cociña Con-Fusión, reinterpretando de xeito divertido receitas tradicionais feitas con produtos subministrados pola Confraría de Ferrol.

As próximas propostas de Nós Mariñeir@s serán a presentación dun receitario feito coa colaboración de veciños e veciñas do barrio de Ferrol Vello e unha exposición que recollerá o traballo realizado, desde o ano pasado, no marco

desta iniciativa.

Nós Mariñeir@s é un proxecto subvencionado pola Consellería do Mar financiado con fondos FEXPA tramitados a través do GALP Golfo Ártabro Norte. No mesmo están involucrados a Autoridade Portuaria, a Confraría de Pescadores, a Asociación de Veciños de Ferrol Vello, a Asociación de Hostalería Férvello e a Escola Oficial Náutico-Pesqueira.